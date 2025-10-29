"Огненное кольцо вокруг Биби": БАГАЦ распорядился поместить Марка Фойгеля под домашний арест

Верховный суд распорядился освободить из-под стражи 57-летнего Марка Фойгеля, центрального подозреваемого по делу об "огненном кольце вокруг Биби", и поместить его под домашний арест. Фойгель находился под стражей с 17 сентября.

Судья Дафна Барак-Эрез отметила, что речь идет о серьезных подозрениях в отношении Фойгеля. В данном случае действия привели лишь к ущербу имуществу, но не стоит рассчитывать на то, что так будет всегда. Вместе с тем степень опасности необходимо оценивать в каждом конкретном случае отдельно, в соответствии с индивидуальными обстоятельствами каждого обвиняемого".

3 сентября, около шести часов утра, четверо подозреваемых 57-летний Марк Фойгель из Тель-Авива, 60-летний Амос Дорон из Рамат-Гана, 61-летний Шмуэль Реувени из Герцлии и 54-летний Эяль Гилер из Нетив а-Асара, используя горючую смесь подожгли пять мусорных контейнеров возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Огонь перекинулся на расположенные рядом деревья и кусты, а также на автомобили. Пожарные были вынуждены эвакуировать жителей дома, рядом с которым начался крупный пожар в результате поджога.

В обвинительном заключении утверждается, что подозреваемые планировали создать "огненное кольцо вокруг Биби", чтобы оказать давление на премьера и членов его семьи. По данным следствия, акция была спланированной: подозреваемые создали специальную группу в приложении Signal, в которой они обсуждали планы нескольких одновременных поджогов вокруг резиденции главы правительства.