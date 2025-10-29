Коалиционный кризис: Смотрич против закона о субсидировании яслей для ультраортодоксов

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что он и партия "Ционут Датит" проголосуют против "законопроекта о яслях", представленноого депутатом Исраэлем Айхлером ("Яадут а-Тора").

Этот законопроект предоставляет возможность обойти решение БАГАЦа, запрещающего субсидирование детских учреждений для семей, где мужчина уклоняется от службы в ЦАХАЛе.

Согласно законопроекту, критерием финансирования будет только вопрос о трудоустроенности жены, без связи с тем, служил или не служил в армии муж.

По словам Бецалеля Смотрича, "этот вопрос должен быть урегулирован в рамках закона о призыве, который положит конец нынешнему аномальному положению и позволит продвинуть исторические изменения, связанные с интеграцией ультраортодоксов в армии, параллельно с продолжением изучения Торы".

В ультраортодоксальных партиях обрушились с критикой на Бецалеля Смотрича. "Ционут Датит" вновь поддерживает тех, кто преследует ультраортодоксальное еврейство, даже путем проявления жестокости по отношению к детям", – заявляют в "Яадут а-Тора".

Законопроект планируется вынести на голосование 29 октября. Его утверждение в предварительном чтении в ультраортодоксальных кругах рассматривают как доказательство серьезности намерений Нетаниягу вернуть их в коалицию. На данный момент у законопроекта нет большинства.