Солдат попал в аварию – арабы украли его мотоцикл, оставленный на обочине. Видео

время публикации: 29 октября 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 09:24
Пресс-служба полиции Израиля

По указанию полиции Иудеи и Самарии бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали троих подозреваемых в краже мотоцикла, принадлежавшего попавшему в ДТП солдату.

Инцидент произошел в воскресенье на развязке Месубим в центре Израиля. Ехавший на мотоцикле военнослужащий попал в аварию, после оказания медицинской помощи его отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мотоцикл до приезда эвакуатора остался у обочины с ключом в замке зажигания.

Сразу после этого несколько подозреваемых погрузили мотоцикл в фургон и уехали в направлении деревни Азария. После получения сообщения о краже бойцы МАГАВ направились на поиски. С помощью дронов и других технических средств они обнаружили фургон угонщиков, остановили его и задержали троих подозреваемых.

Мотоцикл был обнаружен в фургоне. Мотоцикл и автомобиль изъяты, подозреваемые – трое жителей арабского квартала Иерусалима в возрасте 20-30 лет – доставлены в полицию Маале-Адумим для допроса и заключения под стражу. Против них будут выдвинуты обвинения.

После проверок мотоцикл вернут владельцу.

