На севере Израиля в результате падения тяжело травмирован маленький ребенок

В арабской деревне Мукейбила, расположенной к югу от Афулы около границы с Палестинской автономией, маленький ребенок (около двух лет) упал с высоты примерно трех метров и получил тяжелые травмы.

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу РАМБАМ в Хайфе.

По оценке медиков, состояние ребенка остается тяжелым, но стабилизировалось. У него очень серьезные травмы головы и лица.