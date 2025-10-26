x
26 октября 2025
26 октября 2025
Израиль

На севере Израиля в результате падения тяжело травмирован маленький ребенок

Мада
время публикации: 26 октября 2025 г., 15:46 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 15:49
Пресс-служба МАДА

В арабской деревне Мукейбила, расположенной к югу от Афулы около границы с Палестинской автономией, маленький ребенок (около двух лет) упал с высоты примерно трех метров и получил тяжелые травмы.

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу РАМБАМ в Хайфе.

По оценке медиков, состояние ребенка остается тяжелым, но стабилизировалось. У него очень серьезные травмы головы и лица.

Израиль
