В ПА в нескольких деревнях подожжены автомобили
время публикации: 29 октября 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 08:03
Источники в Палестинской администрации сообщают о поджогах автомобилей в двух населенных пунктах – Сурифе, к северу от Хеврона, и Атаре, к северу от Рамаллы.
Поджог в Сурифе зафиксирован камерами наблюдения.
Власти ПА обвиняют в поджогах экстремистов из крайне правых израильских организаций. ЦАХАЛ и полиция Израиля пока не комментируют эти инциденты.
Отметим, что в последние месяцы подобные поджоги участились.