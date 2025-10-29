В ПА в нескольких деревнях подожжены автомобили

Источники в Палестинской администрации сообщают о поджогах автомобилей в двух населенных пунктах – Сурифе, к северу от Хеврона, и Атаре, к северу от Рамаллы.

Поджог в Сурифе зафиксирован камерами наблюдения.

Власти ПА обвиняют в поджогах экстремистов из крайне правых израильских организаций. ЦАХАЛ и полиция Израиля пока не комментируют эти инциденты.

Отметим, что в последние месяцы подобные поджоги участились.