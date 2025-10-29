Минздрав ХАМАСа заявил о более 60 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в Газе

По состоянию на утро 29 октября, минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 63 убитых в результате израильских авиаударов по целям в секторе с вечера 28 октября.

Утверждается, что среди погибших 24 несовершеннолетних.

Из сообщения минздрава Газы непонятно, какие именно цели были атакованы. ХАМАС заявляет, что ЦАХАЛ атаковал "дома и палатки" на юге, в центре и на севере сектора.

Судя по сведениям, публикуемым в телеграм-каналах, которые ведутся из Газы, были атакованы дома и палатки, в которых находились активисты ХАМАСа (зачастую с семьями), здание "банка" в районе Таль а-Хауа, на юго-западе города Газа, полуразрушенная мечеть Аль-Истиджаба в районе Сабра в городе Газа и другие цели.