В Израиле ожидают возвращения вечером останков еще двоих заложников
время публикации: 29 октября 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 14:20
После возобновления действия соглашения о прекращении огня в секторе Газы, начавшегося в 10:00, в системе безопасности ожидают возвращения в Израиль останков еще двоих заложников.
Об "обнаружении" останков Амирама Купера и Саара Баруха представители боевого крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" объявили в ночь на среду, 29 октября.
Террористы утверждают, что останки заложников обнаружены в туннеле, который удалось раскопать. При этом ХАМАС заявил, что передача тел Израилю отложена в связи с нарушением условий соглашения со стороны Израиля.
84-летний Амирам Купер был похищен террористами 7 октября 2023 года из его дома в кибуце Нир-Оз и погиб в плену. 24-летний Саар Барух был похищен из кибуца Беэри и убит террористами в Газе.
