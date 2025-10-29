x
29 октября 2025
|
последняя новость: 15:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 15:15
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Израиле ожидают возвращения вечером останков еще двоих заложников

Погибшие
Заложники
время публикации: 29 октября 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 14:20
В Израиле ожидают возвращения вечером останков еще двоих заложников
Abed Rahim Khatib/FLASH90

После возобновления действия соглашения о прекращении огня в секторе Газы, начавшегося в 10:00, в системе безопасности ожидают возвращения в Израиль останков еще двоих заложников.

Об "обнаружении" останков Амирама Купера и Саара Баруха представители боевого крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" объявили в ночь на среду, 29 октября.

Террористы утверждают, что останки заложников обнаружены в туннеле, который удалось раскопать. При этом ХАМАС заявил, что передача тел Израилю отложена в связи с нарушением условий соглашения со стороны Израиля.

84-летний Амирам Купер был похищен террористами 7 октября 2023 года из его дома в кибуце Нир-Оз и погиб в плену. 24-летний Саар Барух был похищен из кибуца Беэри и убит террористами в Газе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2025

ХАМАС утверждает, что обнаружил останки Амирама Купера и Саара Баруха
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

ВВС Израиля атакуют цели в городе Газа и других районах сектора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

ХАМАС объявил, что откладывает передачу останков заложника "из-за нарушения соглашения Израилем"