29 октября 2025
Израиль

Израиль отказался от расширения контролируемой в Газе зоны в ответ на нарушения соглашения ХАМАСом

время публикации: 29 октября 2025 г., 23:38 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 23:42
Израиль отказался от расширения контролируемой в Газе зоны в ответ на нарушения соглашения ХАМАСом
Иллюстрация к плану Трампа

Журналист сайта Ynet Итамар Айхнер сообщил, что Израиль отказался от идеи расширения контролируемой ЦАХАЛом зоны в секторе Газы в ответ на нарушения соглашения со стороны ХАМАСа.

Айхнер пишет, что, скорее всего, решение не сдвигать "желтую линию" было принято после беседы Биньямина Нетаниягу и министра по стратегическим вопросам Рона Дермера с представителями США.

Отметим, что вечером 29 октября Биньямин Нетаниягу посетил Координационный центр в Кирьят-Гате, созданный совместно с США для контроля за выполнением соглашения о прекращении огня.

