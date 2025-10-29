СМИ: Яир Нетаниягу стал членом правления Всемирной сионистской организации

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, избран в члены правления Всемирной сионистской организации. Об этом сообщил сайт Walla.

Ожидается, что Нетаниягу-младший возглавит один из департаментов организации и получит условия и зарплату, сравнимые с министерскими. Кроме того, ему будет выделено около 40 тысяч долларов в год на поездки.

По информации "Кан", сын премьер-министра возглавит департамент диаспоры и связей с общественностью.

По данным новостной службы N12, кандидатура Яира Нетаниягу была выдвинута министром культуры Мики Зоаром.

Обозреватель Амит Сегаль написал, что назначение сына премьер-министра поддержали оппозиционные партии. По его информации, голосование проигнорировала фракция "Оцма Иегудит".