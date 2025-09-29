x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 14:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 14:10
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестованы серийные похитители электровелосипедов: они ездили из Рамле и Лода "на промысел"

время публикации: 29 сентября 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 13:51
Арестованы серийные похитители электровелосипедов: они ездили из Рамле и Лода "на промысел"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Глилот задержала двоих подозреваемых в многократных похищениях электровелосипедов в Герцлии, Од а-Шароне и других городах центральной части Израиля. Автомобиль с крадеными электровелосипедами был задержан по пути к Калькилии.

В полицию обратился житель Герцлии, который оставил свой электровелосипед привязанным в центре города, а по возвращении не нашел его. Во время расследования было установлено, что преступники погрузили велосипед в фургон, который направился в сторону Палестинской автономии.

Неподалеку от Калькилии фургон был задержан для досмотра, в нем были обнаружены краденые электровелосипеды. Водитель, 25-летний житель Рамле, и его сообщник, 17-летний житель Лода, были арестованы. На допросе выяснилось, что они причастны также к ограблению в Од а-Шароне – поздно вечером они остановили подростка на электровелосипеде и отняли у него транспорт.

Подозреваемые доставлены в суд для продления срока содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 ноября 2024

Задержан житель Тель-Авива, в доме которого обнаружены краденые электрические велосипеды и самокаты
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 мая 2018

Подросток подозревается во взрыве лифта в доме в Ришон ле-Ционе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 сентября 2014

Полиция обнаружила десятки электровелосипедов, украденных в Рамат-Гане и Бней-Браке