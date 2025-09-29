Арестованы серийные похитители электровелосипедов: они ездили из Рамле и Лода "на промысел"

Полиция Глилот задержала двоих подозреваемых в многократных похищениях электровелосипедов в Герцлии, Од а-Шароне и других городах центральной части Израиля. Автомобиль с крадеными электровелосипедами был задержан по пути к Калькилии.

В полицию обратился житель Герцлии, который оставил свой электровелосипед привязанным в центре города, а по возвращении не нашел его. Во время расследования было установлено, что преступники погрузили велосипед в фургон, который направился в сторону Палестинской автономии.

Неподалеку от Калькилии фургон был задержан для досмотра, в нем были обнаружены краденые электровелосипеды. Водитель, 25-летний житель Рамле, и его сообщник, 17-летний житель Лода, были арестованы. На допросе выяснилось, что они причастны также к ограблению в Од а-Шароне – поздно вечером они остановили подростка на электровелосипеде и отняли у него транспорт.

Подозреваемые доставлены в суд для продления срока содержания под стражей.