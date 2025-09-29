x
29 сентября 2025
29 сентября 2025
29 сентября 2025
29 сентября 2025
Израиль

Житель Герцлии потерялся в Самарии: его нашли возле деревни Буркин

Иудея и Самария
Полиция
Розыск
время публикации: 29 сентября 2025 г., 14:10
Житель Герцлии потерялся в Самарии: его нашли возле деревни Буркин
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Ариэля смогли обнаружить 56-летнего жителя Герцлии, который по ошибке заехал на территорию Иудеи и Самарии, а затем покинул свой автомобиль и направился пешком в направлении арабских деревень.

В масштабных розысках принимали участие ЦАХАЛ, сотрудники Гражданского управления и волонтеры. Рано утром в понедельник в полицию поступило сообщение о жителе Герцлии, который уехал из больницы "Тель а-Шомер" к себе домой, но домой не добрался, и следы его затерялись.

Возникло подозрение, что мужчина мог случайно заехать на территории Иудеи и Самарии. Были начаты масштабные розыски, в которых был задействован также волонтер-оператор беспилотника.

Около 9:00 автомобиль пропавшего был найден рядом с Сальфит, но самого его не было. Район поиска был сужен, и при помощи беспилотника мужчину удалось найти: он шел по тропе между промзоной Ариэля и деревней Буркин, он был в сознании, но дезориентирован.

Израиль
