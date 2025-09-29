Проверяется сообщение о попытке наезда на еврейского пастуха в восточной Самарии

Около 15:30 поступили первые сообщения о возможной попытке автомобильного теракта на перекрестке Римоним, в восточной Самарии.

Известно, что в Армию обороны Израиля поступило сообщение о том, что пастух-еврей переходил дорогу со своим стадом, и автомобиль с палестинскими номерными знаками чуть не сбил его.

На месте происшествия находятся военные.

Информация уточняется.