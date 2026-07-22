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Израиль

Арест подозреваемого в броске гранаты в ресторан Japanika продлен на семь дней

Расследование
Полиция
Криминал
время публикации: 22 июля 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 14:38
Арест подозреваемого в броске гранаты в ресторан Japanika продлен на семь дней
Пресс-служба полиции Израиля

Мировой суд Тель-Авива продлил на семь дней арест подозреваемого в броске гранаты в ресторан сети Japanika в Кирьят-Оно. Он останется под стражей до 28 июля.

Суд запретил публиковать какие-либо сведения, позволяющие установить личность подозреваемого, до нового решения.

Расследование ведет центральное подразделение полиции Тель-Авивского округа.

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