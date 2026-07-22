Арест подозреваемого в броске гранаты в ресторан Japanika продлен на семь дней

Мировой суд Тель-Авива продлил на семь дней арест подозреваемого в броске гранаты в ресторан сети Japanika в Кирьят-Оно. Он останется под стражей до 28 июля.

Суд запретил публиковать какие-либо сведения, позволяющие установить личность подозреваемого, до нового решения.

Расследование ведет центральное подразделение полиции Тель-Авивского округа.