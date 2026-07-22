Арест подозреваемого в броске гранаты в ресторан Japanika продлен на семь дней
время публикации: 22 июля 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 14:38
Мировой суд Тель-Авива продлил на семь дней арест подозреваемого в броске гранаты в ресторан сети Japanika в Кирьят-Оно. Он останется под стражей до 28 июля.
Суд запретил публиковать какие-либо сведения, позволяющие установить личность подозреваемого, до нового решения.
Расследование ведет центральное подразделение полиции Тель-Авивского округа.
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