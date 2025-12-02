x
02 декабря 2025
02 декабря 2025
Израиль

Разрушены дома террориста, взорвавшего автобусы в Бат-Яме и Холоне, и убийцы Йонатана Дойча

время публикации: 02 декабря 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 15:00
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках антитеррористической операции "Пять камней", которая проводится бойцами бригад "Менаше" и "Шомрон" в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, были разрушены дома двух террористов, принимавших участие в совершении терактов.

В Шхеме был разрушен дом террориста Абд аль-Карима Снубара, ответственного за закладку взрывных устройств в автобусы в Бат-Яме и в Холоне 20 февраля 2025 года. Расследованием было установлено, что Санубар более месяца планировал серию терактов в Гуш-Дане при помощи нескольких соучастников.

В день теракта он поочередно проехал в нескольких пассажирских автобусах в районе Гуш-Дана, спрятал в каждом из автобусов мощное взрывное устройство. Бомбы он планировал взорвать утром, в час пик. Благодаря бдительности граждан одно из устройств было обнаружено пассажиркой, предупредившей водителя. Остальные бомбы взорвались. Теракт завершился без пострадавших.

Террорист вернулся в Шхем и в июле 2025 года был арестован силами ЦАХАЛа и ШАБАКа.

После уничтожения дома Снубара в деревне Акраба был разрушен дом Аймана Ганнема, который принимал участие в совершении теракта на перекрестке Мехола, в ходе которого погиб Йонатан Дойч и еще один человек был ранен.

