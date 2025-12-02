x
Reuters: ХАМАС сообщает о подготовке возвращения останков заложника

ХАМАС
Заложники
Погибшие
Reuters: ХАМАС сообщает о подготовке возвращения останков заложника
AP Photo/Jehand Alshrafi

Вскоре после того, как канцелярия главы правительства сообщила, что "Красный Крест" в течение дня передаст в Израиль образцы, "возможно, связанные с останками заложника", представитель ХАМАСа сообщил о готовности группировки вернуть останки одного из двоих все еще удерживаемых в Газе похищенных.

Говоря с агентством Reuters, представитель военизированного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" сообщил, что Израилю будут возвращены останки заложника посредством "Красного Креста".

В настоящий момент Израиль ожидает возвращения из Газы останков двух заложников. Их имена: Ран Гвили (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим) и Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри).

