Автомобиль въехал в море в Эйлате: водителя успели спасти
время публикации: 02 декабря 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 15:03
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о необычном дорожно-транспортном происшествии в районе пляжа А-Декель в Эйлате, где автомобиль скатился в море.
Водитель машины, мужчина в возрасте около 40 лет, был извлечен из кабины. После получения медицинской помощи, его эвакуировали в больницу "Йосефталь" в удовлетворительном состоянии, его жизнь в безопасности.
Для извлечения автомобиля со дна моря потребуется помощь инженерной техники.