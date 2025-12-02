x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В секторе Газы уничтожены трое террористов, приблизившихся к военным

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 02 декабря 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 17:53

На севере и на юге сектора Газы произошли два инцидента, в ходе которых трое террористов пересекли "желтую линию" и приблизились к израильским военным, создавая угрозу для их безопасности.

В обоих случаях наземные силы передали координаты террористов ВВС, и они были уничтожены ударом с воздуха.

ЦАХАЛ подчеркивает: силы ЦАХАЛа находятся в указанных районах в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы для них.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2025

788-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии