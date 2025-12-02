В секторе Газы уничтожены трое террористов, приблизившихся к военным
время публикации: 02 декабря 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 17:53
На севере и на юге сектора Газы произошли два инцидента, в ходе которых трое террористов пересекли "желтую линию" и приблизились к израильским военным, создавая угрозу для их безопасности.
В обоих случаях наземные силы передали координаты террористов ВВС, и они были уничтожены ударом с воздуха.
ЦАХАЛ подчеркивает: силы ЦАХАЛа находятся в указанных районах в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы для них.
Ссылки по теме