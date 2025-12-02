В секторе Газы уничтожены трое террористов, приблизившихся к военным

На севере и на юге сектора Газы произошли два инцидента, в ходе которых трое террористов пересекли "желтую линию" и приблизились к израильским военным, создавая угрозу для их безопасности.

В обоих случаях наземные силы передали координаты террористов ВВС, и они были уничтожены ударом с воздуха.

ЦАХАЛ подчеркивает: силы ЦАХАЛа находятся в указанных районах в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы для них.