02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
последняя новость: 10:09
02 декабря 2025
Израиль

"Таг Меир" госконтролеру: полиция не борется с насилием против водителей автобусов

Транспорт
Социальные проблемы
Госконтролер
время публикации: 02 декабря 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 10:12
"Таг Меир" госконтролеру: полиция не борется с насилием против водителей автобусов
Пресс-служба полиции Израиля

Представители организации "Таг Меир", которая борется с проявлениями расовой ненависти, обратились к государственному контролеру с требованием проверить действия министерства транспорта, полиции и прокуратуры в отношении возросшего насилия против водителей автобусов.

В соответствии с обращением организации, большинство расследований такого рода нападений полиция закрывает с формулировкой "ссора между гражданами", министерство транспорта не ведет реальную борьбу с насилием в общественном транспорте и никак не защищает водителей.

И хотя водители автобусов являются уязвимыми жертвами, и на них нападают группы людей, часто подростков, без какой-либо причины, правоохранительные органы не рассматривают такие случаи как отдельную категорию нападений.

Представители "Таг Меир" просят государственного контролера тщательно изучить проблему, выявить недостатки и сформулировать системные рекомендации, которые обеспечат реальную защиту водителям и пассажирам общественного транспорта.

Израиль
