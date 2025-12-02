Лапид и Беннет прокомментировали отмену телеобращения Нетаниягу

Отмена обращения премьер-министра не повлияла на планы лидера партии "Еш Атид" Яира Лапида и экс-главы правительства Нафтали Беннета сделать заявления для СМИ.

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что Нетаниягу понял, что он не может отстаивать закон о призыве в его нынешнем виде. "Это четкий сигнал всем членам коалиции: этот закон невозможно защищать, и он не будет принят. Я обещаю, мы остановим его". Лапид также обрушился с критикой на Нетаниягу: "Он отменил свое заявление, потому что знает правду. Потому что знает, что нам известны детали закона об уклонении от армейской службы, и у него нет возможности его отстоять. Это не исторический закон. Ни 50%, ни даже 5% ультраортодоксов не будут призваны. Этот закон полон дыр, которые были оставлены сознательно. В нем нет квот, нет санкций, нет возможности контроля за его исполнением. Контроль находится не в руках ЦАХАЛа, а в руках Дери и Гольдкнопфа. Граждане Израиля ожидают исправления ситуации, но вместо этого получают предательство наших солдат. Выбирая между бойцами и уклонистами, Нетаниягу выбрал уклонистов".

Нафтали Беннет начал свое выступление с упоминания катастрофы 7 октября, он заявил: "Только объединившись, мы сможем все преодолеть. Так было в прошлом, так будет впредь". Он заявил, что в ЦАХАЛе не хватает около 20 тысяч солдат для защиты границ. И есть только два варианта: "мобилизовать наших ультраортодоксальных братьев или навязать резервистам еще 120 дней резервной службы и разрушить их будущее". Беннет заявил, что призыву подлежат около 100 тысяч молодых ультраортодоксов, которых можно подготовить за пять месяцев до уровня, необходимого для выполнения задач. По его словам, армия способна с этим справиться, но ей нужна поддержка правительства. Беннет заявил, что законопроект сформулирован таким образом, чтобы ввести общественность в заблуждение, будто цель закона - призыв в армию "харедим", но на самом деле закон гарантирует, что они не будут призваны.