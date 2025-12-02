x
02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
Израиль

Перед самым эфиром Нетаниягу отменил свое телевизионное обращение к израильтянам

Призыв ультраортодоксов
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 02 декабря 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 20:20
Перед самым эфиром Нетаниягу отменил свое телевизионное обращение к израильтянам
Aloni Mor/Flash90

На 20:10 было запланировано обращение премьер-министра Биньямина Нетаниягу к общественности, однако за несколько минут до эфира его выступление было отменено.

В сообщении канцелярии говорится, что выступление премьер-министра отменено "из-за плотного расписания".

Вместе с тем телеканал "Кан-11" передал, что заявление премьер-министра, посвященное закону о призыве, было записано заранее и должно было быть показано в записи, а не в прямом эфире.

Израиль
