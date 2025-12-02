x
02 декабря 2025
02 декабря 2025
02 декабря 2025
последняя новость: 17:53
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Левин возмущен БАГАЦем: "Горстка судей смеет вмешиваться в Основной закон"

Верховный суд/БАГАЦ
Ярив Левин
Юридическая реформа
время публикации: 02 декабря 2025 г., 16:55 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 16:55
Левин возмущен БАГАЦем: "Горстка судей смеет вмешиваться в Основной закон"
Chaim Goldbergl/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин крайне негативно прокомментировал решение о вынесении исков против закона об изменении состава комиссии по отбору судей на рассмотрение всех действующих судей Верховного суда.

"Горстка судей, привыкшая втихомолку выбирать своих родственников и друзей и отсеивать тех, кто им не по вкусу, смеет вмешиваться в Основной закон, который положил конец их порочной практике, – заявил Левин. – Вмешательство суда в Основной закон неприемлемо, это подрыв основ демократии". Левин заявил, что решение БАГАЦа не имеет под собой силы и призвал Кнессет противостоять ему.

Израиль
