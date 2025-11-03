Бен-Гвир: "Баарав-Миара знает: в телефоне военного прокурора есть улики против нее"

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир на заседании фракции в Кнессете прокомментировал ситуацию с уголовным расследованием в отношении главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми и других высокопоставленных чиновников ведомства.

"Сейчас в министерстве юстиции сидит женщина и дрожит от страха, – заявил Бен-Гвир. – Эта женщина знает, что в телефоне военного прокурора есть свидетельства против нее лично, есть улики против Гали Баарав-Миары. Я знаю, не предполагаю, а точно знаю, что если телефон будет найден, обнаружатся улики против Баарав-Миары. И она знает это, поэтому она оказывает давление на полицию".

По словам министра внутренней безопасности, юридическая советница правительства "по горло в этом деле", и Баарав-Миара "сделала все, чтобы защитить военного прокурора". "Та утопила телефон, и всем очевидно, почему. Я убежден, что телефон будет найден и откроется ящик Пандоры".

Далее Итамар Бен-Гвир напомнил, что парламентская комиссия по внутренней безопасности утвердила к голосованию в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов, поблагодарив своих коллег по фракции, продвигающей этот закон.

"Террористы должны знать, что цена за убийство евреев одна – смертная казнь", подчеркнул Бен-Гвир. – У нас есть большинство и без ультраортодоксов для утверждения закона о смертной казни для террористов. Я надеюсь, что "харедим" проголосуют за" но большинство есть и без них".