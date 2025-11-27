x
Израиль

Забастовка автобусов в Нетании: водители протестуют против насилия

Транспорт
Нетания
время публикации: 27 ноября 2025 г., 23:37 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 23:52
Забастовка автобусов в Нетании: водители "Экстра" протестуют против насилия
Пресс-служба полиции Израиля

Водитель автобуса 68 маршрута в Нетании подвергся нападению: он остановился и открыл двери на автобусной остановке, чтобы впустить двоих находившихся на остановке подростков, а те в ответ забросали его камнями и напали на него.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, водители автобусной компании "Экстра", к которой принадлежит и пострадавший водитель, объявили о забастовке против насилия в отношении водителей общественного транспорта: работа 68 маршрута прекращена до дальнейшего уведомления.

Руководство компании "Экстра" опубликовало заявление с требованием обеспечить безопасность водителей общественного транспорта. "Мы не можем ждать первых похорон убитого пассажирами водителя, – сказано в этом заявлении. – Мы начнем действовать".

Ранее на этой неделе подобному нападению подвергся водитель автобуса в Иерусалиме: группа подростков напала на него в ответ на замечание о запрете курить в автобусе. Водителя избили, украли его мобильный телефон, а затем забросали автобус камнями.

Около месяца назад водитель автобуса был ранен ножом: он до сих пор находится в коме и на ИВЛ.

Израиль
