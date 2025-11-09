Предъявлены обвинения 13-летнему подростку, ударившему ножом водителя маршрутки

Государственная прокуратура представила в окружной суд по делам несовершеннолетних в Центральном округе обвинительное заключение против подростка в возрасте 13,5 лет, который нанес тяжелые ножевые ранения водителю маршрутного микроавтобуса в Нетании около двух недель назад.

По данным обвинительного заключения, 28 октября вечером несколько подростков, включая обвиняемого, сели в маршрутный микроавтобус и начали буянить: они шумели, стучали по кабине водителя и мешали ему вести транспорт. Остановившись на автобусной остановке, водитель потребовал, чтобы подростки вышли из маршрутки, но те продолжали провоцировать конфликт.

Когда большинство подростков все же покинули салон, и обвиняемый остался один, находившиеся на улице подростки начали раскачивать микроавтобус и бить по нему, в том числе украденным из салона маршрутки аварийным молотком. Водитель тронулся с места, когда в салоне оставался обвиняемый.

Вскоре водитель остановил микроавтобус, подросток вышел, вытащил спрятанный нож и нанес водителю пять ударов ножом. После этого обвиняемый выбросил нож возле мусорного бака.

Пострадавший водитель самостоятельно добрался до больницы "Ланиадо", где его немедленно поместили в операционную. Мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственного дыхания, и его жизни угрожает опасность.

Подростку предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и в воспрепятствовании правосудию. Ввиду его возраста прокуратура просит поместить его в закрытое учреждение, соответствующее уровню его опасности для общества.