01 февраля 2026
Израиль

Яир Лапид вынесет законопроект о признании Катара вражеским государством

Законы
Катар
Кнессет
Яир Лапид
время публикации: 01 февраля 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 16:46

Лидер оппозиции Яир Лапид планирует вынести в понедельник, 2 февраля, законопроект о признании Катара вражеским государством со всеми связанными с этим статусом нормами и ограничениями, предусмотренными израильским законодательством.

Как сообщает Walla, пояснение к законопроекту гласит, что на протяжении многих лет Катар действует вразрез с интересами безопасности и внешней политики Государства Израиль, поддерживает и финансирует террористические организации во главе с ХАМАСом.

Признание Катара вражеским государством Лапид считает исправлением исторической несправедливости. Он также заявил, что после принятия этого закона аналогичное законодательство может быть вынесено в США.

