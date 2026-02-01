Яир Лапид вынесет законопроект о признании Катара вражеским государством

Лидер оппозиции Яир Лапид планирует вынести в понедельник, 2 февраля, законопроект о признании Катара вражеским государством со всеми связанными с этим статусом нормами и ограничениями, предусмотренными израильским законодательством.

Как сообщает Walla, пояснение к законопроекту гласит, что на протяжении многих лет Катар действует вразрез с интересами безопасности и внешней политики Государства Израиль, поддерживает и финансирует террористические организации во главе с ХАМАСом.

Признание Катара вражеским государством Лапид считает исправлением исторической несправедливости. Он также заявил, что после принятия этого закона аналогичное законодательство может быть вынесено в США.