02 ноября 2025
Израиль

На границе с Египтом перехвачен БПЛА с пистолетами

Контрабанда
Пресс-служба ЦАХАЛа
Вооружения
время публикации: 02 ноября 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 09:43
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию восемь пистолетов.

Судя по предоставленной фотографии, контрабандисты пытались переправить в Израиль стартовые пистолеты Kuzey 911 турецкого производства разной степени годности, возможно переделанные под боевые.

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Израиль
