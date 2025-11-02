На границе с Египтом перехвачен БПЛА с пистолетами

Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию восемь пистолетов.

Судя по предоставленной фотографии, контрабандисты пытались переправить в Израиль стартовые пистолеты Kuzey 911 турецкого производства разной степени годности, возможно переделанные под боевые.

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.