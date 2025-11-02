На границе с Египтом перехвачен БПЛА с пистолетами
время публикации: 02 ноября 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 09:43
Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию восемь пистолетов.
Судя по предоставленной фотографии, контрабандисты пытались переправить в Израиль стартовые пистолеты Kuzey 911 турецкого производства разной степени годности, возможно переделанные под боевые.
Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.