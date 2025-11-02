x
время публикации: 02 ноября 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 18:56
ХАМАС утверждает, что передаст Израилю останки полковника Асафа Хамами
ПИЦ

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) утверждают, что один из трех израильтян, останки которых будут вечером переданы "Красному Кресту", это полковник Асаф Хамами, командир Южной бригады.

41-летний Асаф Хамами погиб в бою с террористами 7 октября, а его тело было похищено террористами.

Согласно заявлению ХАМАСа, останки израильтян будут переданы представителям "Красного Креста" в 20:00.

