ХАМАС утверждает, что передаст Израилю останки полковника Асафа Хамами

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) утверждают, что один из трех израильтян, останки которых будут вечером переданы "Красному Кресту", это полковник Асаф Хамами, командир Южной бригады.

41-летний Асаф Хамами погиб в бою с террористами 7 октября, а его тело было похищено террористами.

Согласно заявлению ХАМАСа, останки израильтян будут переданы представителям "Красного Креста" в 20:00.