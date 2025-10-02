x
02 октября 2025
Израиль

Мужчина выстрелил в свою жену на автозаправке и скрылся с места преступления

Полиция
время публикации: 02 октября 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 22:01
Мужчина выстрелил в свою жену на автозаправке и скрылся с места преступления
Пресс-служба МАДА

Сотрудники полиции округа Менаше разыскивают мужчину, который на автозаправке в Кафр-Каре открыл огонь по своей жене, после чего скрылся с места преступления, бросив раненую женщину.

Пострадавшая, 37-летняя женщина, была эвакуирована в больницу "Гилель Яфэ" в состоянии средней степени тяжести, у нее проникающие огнестрельные ранения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли улики, сняли записи камер наружного наблюдения и установили личность преступника.

Израиль
