Мужчина выстрелил в свою жену на автозаправке и скрылся с места преступления
время публикации: 02 октября 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 22:01
Сотрудники полиции округа Менаше разыскивают мужчину, который на автозаправке в Кафр-Каре открыл огонь по своей жене, после чего скрылся с места преступления, бросив раненую женщину.
Пострадавшая, 37-летняя женщина, была эвакуирована в больницу "Гилель Яфэ" в состоянии средней степени тяжести, у нее проникающие огнестрельные ранения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли улики, сняли записи камер наружного наблюдения и установили личность преступника.
Ссылки по теме