x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 08:16
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция пресекла попытку блокировки шоссе Аялон

Полиция
Акции протеста
время публикации: 02 сентября 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 07:55
Полиция пресекла попытку блокировки шоссе Аялон
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что группа демонстрантов утром 2 сентября перекрыла шоссе Аялон в районе развязки Роках. На место происшествия прибыли полицейские, которые разблокировали трассу.

Двое участников акции были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка.

Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы будут оперативно действовать, чтобы не допускать блокировку дорог.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 августа 2025

Подростки перекрыли Аялон: "Никакого возвращения в школы, когда заложники в плену"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 августа 2025

Акции протеста с требованием сделки по Газе: демонстранты перекрывают трассы