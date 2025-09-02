Полиция пресекла попытку блокировки шоссе Аялон
время публикации: 02 сентября 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 07:55
Полиция сообщает, что группа демонстрантов утром 2 сентября перекрыла шоссе Аялон в районе развязки Роках. На место происшествия прибыли полицейские, которые разблокировали трассу.
Двое участников акции были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка.
Пресс-служба полиции подчеркивает, что правоохранительные органы будут оперативно действовать, чтобы не допускать блокировку дорог.