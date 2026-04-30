Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 30 апреля, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Местами дымка. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-24 градусов, в Тель-Авиве – 13-22, в Хайфе – 14-22, в Эйлате – 19-31, в Беэр-Шеве – 12-27, на побережье Мертвого моря – 19-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-22, в Ариэле – 12-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-29, на Голанских высотах – 11-28.

Температура воды на Средиземном море 20-21 градусов, высота волн 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу – тепло, малооблачно. В субботу – повышение температуры. В воскресенье – без изменений. В понедельник температура немного понизится, местами дожди. Во вторник-среду – малооблачно.