x
14 июня 2026
|
последняя новость: 11:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июня 2026
|
14 июня 2026
|
последняя новость: 11:50
14 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Великобритании вынесен приговор активистам, разгромившим завод Elbit: "террористический мотив"

Великобритания
Террористы
Израиль
время публикации: 14 июня 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 10:40
В Великобритании вынесен приговор активистам, разгромившим завод Elbit: "террористический мотив"
AP Photo/Frank Augstein

Королевский суд Вулиджа вынес приговор по делу о нападении пропалестинских активистов на расположенное в Бристоле предприятие британского отделения израильского оборонного концерна Elbit Systems в 2024 году.

Шарлотта Хеад, Самюэль Корнер, Леона Камир и Фатима Раджуани были признаны в причинении преступного ущерба. При этом, отмечает BBC, впервые в истории суд признал связь таких действий с терроризмом. Судья постановил, что целью действий преступников было повлиять на политику правительства.

Корнер, который ударил кувалдой по спине сержанта полиции Кейт Эванс, сломав ей позвоночник, приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы. Приговор Хеад и Камир составляет пять лет тюрьмы, Раджуани должна провести за решеткой четыре года и восемь месяцев. Еще два фигуранта дела были оправданы.

В августе 2024 года активисты группы Palestine Action, которая с тех пор была запрещена, ворвались на предприятие и начали уничтожать оборудование, в том числе компьютеры и беспилотники. Затем они вступили в схватку с прибывшими на место полицейскими.

Мотивом действий сторонники ХАМАСа назвали необходимость борьбы с "геноцидом, творимым Израилем в секторе Газы". В соучастии в геноциде они обвиняли не только Elbit, но полицейских, которые им помешали, в том числе Кейт Эванс.

Лидер партии "Зеленых" Зак Полански заявил, что молодых людей, которые выразили активное возмущение поставками оружия в Израиль, не должны были отправлять в тюрьму. "Это опасная атака на осуществление права на протест", – сказал он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 апреля 2026

Манифестация в поддержку Palestine Action в Лондоне, сотни задержанных
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2025

Грета Тунберг арестована в Лондоне за поддержку террористической организации Palestine Action
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 сентября 2025

В Германии пропалестинские активисты разгромили офис израильской компании Elbit Systems