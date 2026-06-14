Подано обвинительное заключение против бездомного, зарезавшего раввина за толкования Торы

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 45-летнего Гая Ахтлингера, без определенного места жительства, обвиняемого в убийстве при отягчающих обстоятельствах 53-летнего раввина Ишая Пора в колеле в Бней-Браке. В документе указано, что обвиняемый зарезал пострадавшего на глазах у его 13-летнего сына.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый и погибший были знакомы по занятиям в колеле. Примерно за неделю до убийства Ахтлингер, находясь в учебном заведении, пригрозил мужчине, заявив, что "снесет ему голову". По версии следствия, по неустановленной причине он решил убить его. (Напомним, ранее СМИ сообщали, что конфликт между нападавшим и жертвой возник из-за разногласий по вопросам религиозного толкования).

Через несколько дней обвиняемый пришел в колель в перчатке и с ножом. В тот момент потерпевший находился там вместе со своим 13-летним сыном. Когда отец и сын сидели на скамье спиной ко входу, Ахтлингер подошел к мужчине сзади и на глазах у ребенка несколько раз ударил его ножом в шею и один раз в спину.

После нападения обвиняемый скрылся с места преступления. По данным следствия, он спрятал в заброшенном здании неподалеку куртку, перчатку и нож, использованные при совершении преступления, чтобы скрыть улики. Затем он уехал в Бейт-Шемеш, где спустя несколько часов был задержан полицией.

Пострадавший был доставлен в критическом состоянии в больницу "Шиба", вскоре врачи констатировали его смерть.

Помимо обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, прокуратура инкриминирует Ахтлингеру жестокое обращение с несовершеннолетним, поскольку он заставил ребенка стать свидетелем убийства собственного отца.

Прокуратура просит продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.