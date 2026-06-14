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Кот против медведя: в Берлине учреждена новая партия российской оппозиции

Россия
Оппозиция
время публикации: 14 июня 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 11:03
Кот против медведя: в Берлине учреждена новая партия российской оппозиции
AP Photo/Michael Probst

В Берлине прошел учредительный съезд партии "Мирные силы России", которая, по замыслу создателей, призвана объединить действующую в эмиграции российскую оппозицию. Председателем нового движения избран Илья Яшин.

"Мы партия мира, мы партия свободы, мы партия справедливости, партия справедливого общественного устройства. Это три наши основные ценности, это то видение, которое мы предлагаем российскому общества", – заявил оппозиционный политик.

"Мы партию создаем ровно для того, чтобы бороться за власть в России. И для того, чтобы быть субъектом международных отношений. Мы заинтересованы в контактах с Западом для того, чтобы организовать систему политического представительства для защиты интересов антивоенных россиян", – добавил он.

Эмблемой нового движения стал кот. Комментаторы отмечают, что он должен стать альтернативой медведю "Единой России" и проводят параллели с ослом и слоном – символами противостоящих политических партий США. Однако сложно представить, что "Мирные силы России" и "Единая Россия" сойдутся в открытой политической борьбе.

Мир
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