Катарская делегация вылетела в Тегеран, чтобы содействовать согласованию текста документа, призванного положить конец военным действиям между США и Ираном. Об этом сообщают СМИ, в частности, Reuters и CNN.

В то же время, связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Fars цитирует близкий к переговорам информированный источник, по словам которого, окончательное решение касательно подписания протокола о намерениях еще не принято.

"Проверка политических, юридических и технических аспектов соглашения на политическом и техническом уровне еще продолжается", – утверждает представитель режима аятолл.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о практическом завершении подготовки соглашения о продлении действующего режима прекращения огня и подписания "меморандума о взаимопонимании", включающего полное открытие Ормузского пролива.

Для Дональда Трампа дата подписания соглашения важна: 14 июня президент США отмечает свой 80-й день рождения, а подобно своему "другу и коллеге" Владимиру Путину, Трамп склонен к тщеславному празднованию дат.