30 августа 2025
30 августа 2025
Израиль

СМИ: в районе Зайтун бронетранспортер ЦАХАЛа наехал на взрывное устройство, семеро раненых

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 августа 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 12:28
В районе Зайтун бронетранспортер ЦАХАЛа наехал на взрывное устройство, семеро раненых
Flash90. Фото: Й.Синдель

В районе Зайтун, на юго-востоке города Газа, бронетранспортер ЦАХАЛа наехал на взрывное устройство, в результате чего были ранены семеро военнослужащих. Об этом сообщают израильские СМИ, в частности "Исраэль а-Йом" и Walla.

Один из раненых находится в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.

Все раненые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи были уведомлены о происшедшем. Пятеро военнослужащих уже выписаны из больницы.

Официального сообщения пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало.

Израиль
