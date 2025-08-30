СМИ: в районе Зайтун бронетранспортер ЦАХАЛа наехал на взрывное устройство, семеро раненых

В районе Зайтун, на юго-востоке города Газа, бронетранспортер ЦАХАЛа наехал на взрывное устройство, в результате чего были ранены семеро военнослужащих. Об этом сообщают израильские СМИ, в частности "Исраэль а-Йом" и Walla.

Один из раненых находится в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.

Все раненые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи были уведомлены о происшедшем. Пятеро военнослужащих уже выписаны из больницы.

Официального сообщения пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало.