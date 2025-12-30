В Беэр-Шеве повреждены около 20 автомобилей. К расследованию подключился ШАБАК

Прошлой ночью в районе Нахаль-Бека в Беэр-Шеве неизвестными, лица которых были скрыты, были повреждены около 20 автомобилей. Радиостанция "Кан Бет" передала, что к расследованию присоединился ШАБАК.

Источник в полиции сообщил новостной службе N12, что в качестве одной из версий следствие рассматривает месть за операцию, проводимую в бедуинской деревне Тарабин.

Человек, попавший на камеры наблюдения, орудовал камнями и молотком. Он говорил по-арабски.

В конце прошлой недели полиция начала операцию в бедуинской деревне Тарабин. В столкновениях с местными жителями был легко ранен полицейский. После завершения операции несколько жителей деревни выехали в соседние еврейские поселки, где повредили десятки автомобилей.

Полицейская операция в Тарабине была расширена, к ней были привлечены дополнительные силы: бойцы пограничной полиции, Национальной гвардии, подразделения "псевдоарабов" МАГАВа, мотоподразделения полиции, кинологов, "подразделения 33", а также конная полиция. В ночь на 30 декабря ответственность за наведение и поддержание порядка была передана Национальной гвардии.

По информации издания "Гаарец", большинство жителей деревни Тарабин на последних выборах проголосовали за "Ликуд".