Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 30 января, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Временами слабые дожди, преимущественно на севере. На юге местами дымка.

В Иерусалиме – 9-19 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 13-21, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 10-25, на побережье Мертвого моря – 15-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-24, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-21, на Голанских высотах – 11-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 80-240 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 120 км/ч).

В пятницу-воскресенье – повышение температуры, переменная облачность. В понедельник-вторник – понижение температуры, дожди. В среду-четверг – малооблачно.