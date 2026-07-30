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Израиль

Яир Лапид угрожает судом 14 каналу ИТВ за оскорбления и клевету

Яир Лапид
время публикации: 30 июля 2026 г., 20:30 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 20:30
Яир Лапид угрожает судом 14 каналу ИТВ за оскорбления и клевету
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Яир Лапид угрожает судом 14 каналу ИТВ за оскорбления и клевету
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид отправил предварительное уведомление перед подачей иска в суд представителям 14 канала ИТВ Ицхаку Мирилашвили, Итамару Флейшману и Даниэлю Коэну.

Как пишет Яир Лапид в своем аккаунте в социальной сети Х, предсудебная претензия была направлена после того, как один из выступавших в эфире 14 канала Итамар Флейшман заявил, что "Лапид помогает нацистам", а другой выступающий назвал его "юдонаци".

"Напоминаю, что в соответствии с законодательством Государства Израиль использование таких выражений является клеветой, на которую не распространяется защита свободы слова", – подчеркнул Лапид.

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