x
28 июля 2026
|
последняя новость: 13:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июля 2026
|
28 июля 2026
|
последняя новость: 13:44
28 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Делегация ХАМАСа отправилась на переговоры в Каир

ХАМАС
Египет
время публикации: 28 июля 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 13:09
Делегация ХАМАСа отправилась на переговоры в Каир
0:00 0:00
Делегация ХАМАСа отправилась на переговоры в Каир
AP Photo/Nariman El-Mofty

Делегация ХАМАСа отправляется 27 июля в Каир на переговоры о реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газы. Об этом говорится в заявлении группировки, цитируемым агентством Maan.

Согласно заявлению, в ходе визита состоятся встречи с египетскими представителями, а также с посредниками из Египта, Катара и Турции, а также с представителями палестинских фракций и движений.

Речь будет идти о обеспечении прекращения огня, реализации обязательств, взятых на себя сторонами в Шарм-аш-Шейхе, в первую очередь – гуманитарных, а также о переходе ко второму этапу плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook