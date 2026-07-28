Делегация ХАМАСа отправилась на переговоры в Каир

Делегация ХАМАСа отправляется 27 июля в Каир на переговоры о реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газы. Об этом говорится в заявлении группировки, цитируемым агентством Maan.

Согласно заявлению, в ходе визита состоятся встречи с египетскими представителями, а также с посредниками из Египта, Катара и Турции, а также с представителями палестинских фракций и движений.

Речь будет идти о обеспечении прекращения огня, реализации обязательств, взятых на себя сторонами в Шарм-аш-Шейхе, в первую очередь – гуманитарных, а также о переходе ко второму этапу плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.