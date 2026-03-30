Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Полиция утвердила ограниченный формат молитв в храме Гроба Господня

время публикации: 30 марта 2026 г., 00:09 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 00:15
Jamal Awad/Flash90

Полиция Израиля сообщила об утверждении ограниченного формата молитв в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Решение было принято вечером 29 марта по итогам оперативного совещания с участием командующего Иерусалимским округом полиции Авшалома Пеледа, начальника округа "Давид" Двира Тамима и в координации с представителем Латинского патриархата.

В заявлении полиции сказано, что согласованная схема должна обеспечить представителям всех христианских конфессий возможность свободы богослужения в храме Гроба Господня, однако речь идет о сокращенном формате молитв. Ограничения, как подчеркивают в полиции, связаны с указаниями Командования тыла и отсутствием в этом святом месте стандартного защищенного пространства.

Полиция также напоминает, что по той же причине для молящихся закрыты и другие святые места в Иерусалиме – площадь у Стены Плача и Храмовая гора. Ведомство подчеркивает, что ограничения вводятся исключительно из соображений безопасности на фоне продолжающейся ракетной угрозы.

Напомним, что фрагменты иранских ракет уже падали в Старом городе Иерусалиме - в непосредственной близости от храма Гроба Господня.

