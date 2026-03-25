Иранская разведка поручила подростку шпионить за Гидеоном Сааром: тот попросил отложить до каникул

Государственная прокуратура подала в окружной суд по делам несовершеннолетних в Тель-Авиве обвинительное заключение против примерно 14-летнего подростка из центрального района страны по обвинениям в контактах с иностранным агентом, передаче сведений врагу, подстрекательстве к даче ложных показаний и других преступлениях.

По данным обвинительного заключения, подросток за деньги выполнял задания иранской разведки с апреля 2025 года, когда он связался с контактным лицом в группе Telegram, откликнувшись на сообщение о работе, которая его заинтересовала. Стороны договорились, что подросток будет выполнять задания за вознаграждение в криптовалюте, которое будет переводиться на цифровой кошелек.

Сложность и опасность заданий возрастали по мере выполнения, как и размер награды за их выполнение. Вначале подросток рисовал граффити "Мы привержены союзу" на зданиях и на автомобилях в разных районах Тель-Авива, далее он снимал видео длительностью в несколько минут, показывая улицы рядом с больницей "Ихилов" и жилых районов Рамат-Гана, он снял видео с панорамой Тель-Авива, где указывалось расположение правительственного и военного комплекса Кирия.

Затем агенты поручили ему снять квартиру рядом с комплексом Кирия в Тель-Авиве: в ответ подросток отправил фотографию квартиры, сдаваемой в аренду, и разговаривал с несколькими владельцами квартир, подходивших под это требование.

После этого агенты иранской разведки поручили подростку нанести граффити на дом министра иностранных дел Гидеона Саара со словами: "Дойдет очередь и до него! Дети Рухоллы", а также подготовить видео, документирующее повседневное поведение министра иностранных дел. Подросток ответил, что не может сделать это в настоящее время из-за учебы и предложил отложить выполнение задания до начала каникул.

В ходе своего сотрудничества с иранской разведкой подросток открыл четыре цифровых кошелька, на которые его кураторы в общей сложности перевели более 1170 долларов в качестве оплаты за выполнение заданий. Когда подростка допросили службы безопасности, он оговорил своего одноклассника, заявив, что деньги ему передал он, а затем пытался убедить приятеля подтвердить эту информацию.

В соответствии с израильским законодательством, запрещена публикация любых данных, которые могут привести к установлению личности несовершеннолетнего обвиняемого.