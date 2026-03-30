x
30 марта 2026
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 марта 2026
|
30 марта 2026
|
последняя новость: 18:47
30 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юрсоветница правительства заблокировала перевод 800 млн шекелей ультраортодоксальным партиям

Бюджет
Правительство
время публикации: 30 марта 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 17:27
Юрсоветница правительства заблокировала перевод 800 млн шекелей ультраортодоксальным партиям
Oren Ben Hakoon/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара уведомила БАГАЦ, что дала указание профильным ведомствам не переводить 800 млн шекелей из государственного резерва ультраортодоксальным партиям в соответствии с поправками в бюджет, принятыми прошлой ночью.

Среди заблокированных средств – 250 млн шекелей для религиозных йешив, 200 млн на школьное образование и 250 млн на продовольственные карточки министра Дери.

Помимо этого, Баарав-Миара рекомендовала суду расширить санкции против уклонистов от военной службы: лишить их льгот на проезд в общественном транспорте, субсидий на аренду жилья, скидок на муниципальный налог, на оплату продленнок в школах, а также рассмотреть отмену налоговых льгот при покупке жилья и освобождения от налогов для религиозных организаций.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
