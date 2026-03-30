Трамп пообещал, что скоро последует ответ на атаку на нефтезавод в Хайфе
время публикации: 30 марта 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 19:19
После того, как при комбинированном обстреле израильской территории Ираном и "Хизбаллой" был поврежден топливный резервуар на территории НПЗ в Хайфе, президент США Дональд Трамп заявил, что на это последует ответ.
Отвечая на вопрос New York Post о том, какой будет реакция на этот обстрел, Трамп заявил: "Вы скоро все увидите".
