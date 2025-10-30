Возле Реховота найден мертвым 34-летний резервист Дмитрий Шапиро, житель Кирьят-Малахи.

30 октября полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в его поисках. В сообщении полиции говорилось, что в воскресенье, 28 октября, он вышел из дома и не вернулся.

Сайт Walla пишет, что во время поисковой операции, в которой были задействованы добровольцы и был поднят в воздух вертолет полиции, была найден его автомобиль, а затем в районе ручья Кедрон было обнаружено его тело.

По словам близких, перед тем, как уйти из дома, он оставил видео, в котором говорил о тяжелом состоянии и желании покончить с собой.