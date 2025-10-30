Спустя 755 дней в Израиль возвращены останки Амирама Купера и Саара Баруха

В Институте судебной медицины завершена процедура идентификации останков, переданных из Газы в Израиль 30 октября. Останки принадлежат Амираму Куперу и Саару Баруху.

84-летний Амирам Купер был похищен террористами 7 октября 2023 года из его дома в кибуце Нир-Оз и погиб в плену.

24-летний Саар Барух был похищен из кибуца Беэри и убит террористами в Газе.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 11 заложников.

Канцелярия премьер-министра вечером 30 октября распространила сообщение: "После завершения процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семьям заложников Амирама Купера и Саара Баруха, что их тела возвращены в Израиль и процедура опознания завершена. Правительство Израиля разделяет тяжелое горе семей Купер и Барух, а также горе всех семей погибших заложников. Израильское правительство и система, занимающаяся возвращением пленных и пропавших без вести полны решимости, привержены и неустанно работают над тем, чтобы вернуть тела всех погибших заложников для достойного захоронения на родине.Террористическая организация ХАМАС должна выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников".

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков 27-летнего Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.