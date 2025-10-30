Истек срок, отпущенный ХАМАСу, чтобы покинуть территорию за "желтой линией"

Израильский обозреватель Барак Равид со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что вчера ХАМАС был уведомлен через Египет и Катар, что у него есть 24 часа для того, чтобы вывести своих боевиков из районов за "желтой линией", контролируемых ЦАХАЛом.

В предупреждении говорилось, что после истечения этого срока Израиль в рамках обеспечения соблюдения соглашений начнет атаковать объекты ХАМАСа за "желтой линией".

Отпущенный срок истек в четверг, 30 октября, в 20:00.