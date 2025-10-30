Продолжаются розыски 78-летней Нурит Яари: полиция прочесывает ее маршрут

Пятый день продолжается операция по поиску 78-летней Нурит Яари, которая в конце минувшей недели покинула больницу "Ихилов" и не пришла домой. В поисковой операции принимают участие многочисленные сотрудники полиции, волонтеры, кинологи с собаками, операторы дронов.

Известно, что пожилая женщина отправилась из больницы "Ихилов" в направлении Кикар а-Медина пешком. В последний раз ее видели в районе улицы Кросовски и кантри-клуба "Декель".

В полиции подчеркивают, что чем дольше длятся розыски, тем меньше шансов найти пропавшую живой, но в настоящий момент статус операции поисково-спасательный. Полиция разыскивает пропавшую в нескольких районах, где она может находиться.

В районе зеленых насаждений и рек Яркон и Аялон поиски ведут также сотрудники пожарно-спасательной службы, конная полиция и множество волонтеров. Координирует поисковую операцию полиция Тель-Авива.

Приметы пропавшей: рост 1.65, плотного телосложения, темные волосы. Описание одежды: длинное синее джинсовое платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.