Израиль

"Бригады Изаддина аль-Касама" обещают передать останки двух заложников

Террористы
Заложники
Погибшие
ХАМАС
время публикации: 30 октября 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 14:40
"Бригады Изаддина аль-Касама" обещают передать останки двух заложников
AP Photo/Abed Hajjar

Израильские источники в сфере безопасностиговорят об "индикации того, что ХАМАС вернет тела еще двоих заложников", и это произойдет в четверг в послеобеденные часы. В 14:30 представители военизированного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" сообщили, что останки двоих заложников будут переданы в четверг в 16:00.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", после недели, в течение которой не было возвращено ни одного тела заложников, и ХАМАС передал фрагмент останков похороненного еще в декабре 2024 года Офира Царфати, Израиль ожидает получения останков двух погибших.

По официальным данным, в руках ХАМАСа остаются останки 13 погибших израильтян, и ХАМАС обязался вернуть их всех в соответствии с соглашением о прекращении огня.

Между тем, один из лидеров ХАМАСа Мухаммад Назаль накануне заявил в эфире связанного с "Хизбаллой" канала "Аль-Маядин", что "удержание останков похищенных – это одна из козырных карт "сопротивления".

"У сопротивления есть козыри, в числе которых удержание тел и оружие, которое все еще находится в руках бойцов сопротивления", – заявил он.

