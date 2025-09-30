Управление тылом: на время Йом Кипур оставьте включенным радио

Управление тылом сообщило, что во время Йом Кипура (1-2 октября) многие радиостанции будут работать в режиме "тихой волны" ("Галь Шакет"). В случае экстренной ситуации или тревожной сирены по радио будет передан сигнал тревоги.

В режиме "тихой волны" будет работать радиостанция "Кан Морешет", которая ловится по всему Израилю на волнах: FM 100.7, 92.5, 90.8, 90.5.

На юге до Хадеры вещают радиостанции "Коль ба-Рама" и "Коль Плай" на волнах: FM 107.6, 105.7, 104.3, 92.1.

На севере рекомендуется настроить приемники на радиостанцию "Кан Морешет".

На юге – в Ашкелоне, Сдероте, округе Лахиш и населенных пунктах на границе с Газой – вещает "Радио Даром": FM 101.5.

Оповещение населения будет вестись также через сайт Управления тылом.

"В Йом Кипур также необходимо следовать указаниям Управления тыла. При получении предупреждения необходимо в отведенное для этого время найти укрытие: в здании – зайти в защищенное помещение, на улице – зайти в убежище в ближайшем здании. Если рядом нет убежища, следует лечь на землю и прикрыть голову руками", – говорится в сообщении Управления тылом.

Отметим, что эта рекомендация предназначена в первую очередь для тех, кто намерен отключить мобильный телефон на время Йом Кипур.