30 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы двое командиров артиллеристов "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 сентября 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 06:50
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы двое командиров артиллеристов "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 29 сентября в Ливане двух террористов "Хизбаллы" – командиров артиллерийских сил этой террористической организации.

В сообщении сказано, что в районе Сухмура, на юге Ливана, в результате авиаудара был уничтожен Мухаммад Аббас Шашуа, командовавший местной артиллерией и причастный ко множеству обстрелов израильской территории.

В районе Шикиф (провинция Нусейрат, юг Ливана) был ликвидирован Мухаммад Хусейн Ясин, командир артиллерийского подразделения "Хизбаллы", причастный ко множеству обстрелов израильской территории.

